中華郵政啟用零接觸簽收 科技防疫提供安心簽領郵件服務 18:072021/07/26 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華郵政啟用QR Code零接觸簽收。（圖／中華郵政公司提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華郵政公司於疫情期間積極推廣零接觸配送服務，繼提供包裹及快捷郵件以PDA照相取代郵件簽收後，續於7月26日啟用QR Code無接觸郵件簽收服務，民眾可透過智慧型手機掃描郵差PDA上之QR Code，確認簽收網頁顯示之郵件訊息正確後，輸入姓名並點擊確認簽收，即可快速完成簽領。 為降低接觸傳染風險，中華郵政公司籲請民眾簽領掛號郵件時，務必全程佩戴口罩，並使用自備簽收郵件用筆或智慧型手機，安心領件共同守護健康。 日照中心人員接種率98.9％ 嘉縣9機構提出恢復服務申請 肯德基8／3日起開放內用服務 #建達 #全國 #安心 #簽收 #郵件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三級警戒重創內需 每人增加1.8萬負債 工商業籲9／1發消費券 在野立委要蔡蘇陳捐薪 04:102021/07/26 焦點要聞 印度金融科技新創 Junio 推兒童專屬電子錢包和金融卡 零用錢線上發 09:002021/07/24 科技 職場》失業面試還有車馬費！換跑道至這3類產業補助最高12.8萬 17:392021/07/26 生活 警戒調降 高鐵明起乘載率7成為限 仍採全車對號座 16:182021/07/26 生活 首屆「台商台企吉林行」開幕 吉林省副省長李偉：5大發展領域 16:092021/07/26 兩岸 中市圖所屬44間圖書館明起有條件開放 人流總量上限50人 17:402021/07/26 生活 中市議員批受不了基層聲音竟刪除LINE 教育局：已造冊專案送中央審查 13:482021/07/25 政治 中市環保局安心上工再釋600名額 每月最高可領1萬2800元 12:172021/07/25 生活 復業在即 台南市特為視障按摩師專案開打疫苗 16:532021/07/26 生活 台中補習班可復業 南投有條件開放幼兒園 04:102021/07/25 地方新聞 降二級 全台森林遊樂區、自然步道等開放情形 16:112021/07/26 生活 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 史上頭一遭！統一發票雲端發票烏龍公告2次獎項 財政部：都給獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。