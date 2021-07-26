中華郵政公司於疫情期間積極推廣零接觸配送服務，繼提供包裹及快捷郵件以PDA照相取代郵件簽收後，續於7月26日啟用QR Code無接觸郵件簽收服務，民眾可透過智慧型手機掃描郵差PDA上之QR Code，確認簽收網頁顯示之郵件訊息正確後，輸入姓名並點擊確認簽收，即可快速完成簽領。

為降低接觸傳染風險，中華郵政公司籲請民眾簽領掛號郵件時，務必全程佩戴口罩，並使用自備簽收郵件用筆或智慧型手機，安心領件共同守護健康。