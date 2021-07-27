中方成功試飛星空2號高超音速飛行器

據參與研發計畫的科學家說，中國正在研製獨特的雷射裝備，好讓高超音速軍機和飛彈飛得更快也更遠。

據《南華早報》（South China Morning Post）27日報導，當戰機和武器以比音速快5倍，甚至更快的高超音速飛行時，通常會面臨空氣中的許多阻力，而這可能影響飛行安全，並增加需要用的燃油等。

雖然簡化形狀有助於減少相關阻力，但若要進一步改善，就需要更積極的作法。如今北京航天工程大學的雷射專家團隊想出，將強大的雷射槍裝在高超音速飛機或飛彈前端，但它們瞄準的不是敵方，而是前面的稀薄空氣分子。據研究人員估計，相關裝備能把空氣阻力至少降低70%。

王殿愷和同僚在《激光與紅外》雜誌上發表的論文中說，這種新技術能改變高超音速飛行器前方的震波結構，進而改變速度和壓力分佈，以達到減阻的效果。他們強調，震波阻力嚴重降低飛行的安全與經濟性。

相關研究人員說，儘管有些技術問題仍需要克服，但中方會在設計武器時加以應用。事實上，航天工程大學隸屬2015年設立，負責太空與網路戰的解放軍戰略支援部隊航天系統部。

中外研究都指出，馬赫數愈高愈好。而王殿愷與團隊說，有減阻雷射加持，飛行器的速度能呈指數式成長。其實減阻雷射的概念已存在數十年，但大都停留在紙上談兵階段，主要原因在於科學家對它如何，或為何運作的方式有不同的說法。

無論如何，雷射若要裝在飛機或飛彈上，顯然必須要夠小，但至今雷射裝置的大小仍是問題。不過，如今已發現了縮小強大雷射裝置尺寸和重量的新方法。中國上海研究團隊7月21日在英國期刊《自然》（Nature）上發表的論文中，揭露了全世界最小的「自由電子雷射（Free Electron Laser FEL）」。

以往這類裝置長超過1公里，據說上海版的尺寸要小100 倍，但科學家希望，能很快進一步縮小相關設備的尺寸，到一般桌子的大小。自由電子雷射和用晶體發出的傳統雷射不同，它是利用自由飛行的電子，產生出極強大的雷射脈衝。