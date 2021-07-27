陸解放軍東南沿海奪島登陸實彈演習 快速攻占岸灘高地 14:222021/07/27 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸解放軍東南沿海奪島登陸實彈演習，快速攻占岸灘高地。（央視新聞截圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸央視軍事頻道今天（27）日報導，八一建軍節前夕，近日，正在東南沿海駐訓的第73集團軍某兩棲重型合成旅組織兩棲重型合成裝甲部隊，按照訓練計畫，展開越海奪島體系聯合登陸演練。 在超過40℃的高溫下，解放軍面對高溫酷暑，快速奪占演練目標119高地，完成任務，檢驗了兩棲合成部隊渡海登陸作戰能力。 烟花登陸 浙江緊急撤離165萬人 美專家：動員達200萬部隊 陸若攻台規模將超乎想像 #兩棲 #解放軍 #東南沿海 #奪島 #登陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「查帕卡」搶先增強為中颱 路徑大迴轉 10:482021/07/20 生活 烟花轉中颱直撲東北角 恐怖路徑曝光 暴風圈這天觸陸 21:292021/07/20 生活 美艦駛入西沙海域 陸解放軍南部戰區警告驅離 15:292021/07/12 兩岸 76國、304名學生參賽 國際生物奧賽我奪4金 與陸並列第1 04:102021/07/26 焦點要聞 烟花襲浙江 餘姚3天降37個西湖水 04:102021/07/27 焦點新聞 時論廣場》日美聯手保台是喜是憂（陳一新） 19:092021/07/14 時論廣場 台海若爆發衝突 戰爭怎麼打外媒報你知 16:032021/07/15 軍事 前駐索羅門大使羅添宏出書 籲記取教訓勿輕啟戰爭 14:452021/07/26 政治 烟花第二次進入大陸 餘姚市3天降雨量等於37個西湖 12:222021/07/26 兩岸 共軍多海域軍事演練 專家：難確認與美軍機降落台灣關聯 18:002021/07/20 兩岸 烟花挾「毀屋級暴風」來襲 外媒預測登陸地點曝光 13:462021/07/22 生活 兩岸熱門新聞 東奧》未能奪桌球混雙金牌 許昕：中國隊無法接受 - 兩岸 - 旺報 英航母若逼近南海島礁或航經台海 專家：將掀起滔天巨浪 - 政經 陸解放軍東南沿海奪島登陸實彈演習 快速攻占岸灘高地 - 兩岸 共軍上將朱生嶺鄭州救災現場被網民認出 地方官鞋面鋥亮遭吐槽 - 兩岸 獨／台灣五月下旬疫情發燒 又有「小明」被擋無法入境 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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