據大陸央視軍事頻道今天（27）日報導，八一建軍節前夕，近日，正在東南沿海駐訓的第73集團軍某兩棲重型合成旅組織兩棲重型合成裝甲部隊，按照訓練計畫，展開越海奪島體系聯合登陸演練。

在超過40℃的高溫下，解放軍面對高溫酷暑，快速奪占演練目標119高地，完成任務，檢驗了兩棲合成部隊渡海登陸作戰能力。