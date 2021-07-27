財政部雲端發票發生烏龍事件，導致5、6月期雲端發票專屬獎開了2次，多了101萬6030組，總計203萬2060組，財政部多花獎金3.7億元。印刷廠廠長李孝春請辭已經獲准。

原本下半年(自7、8月期至11月、12月期)財政部擬增開800元專屬獎，財政部會視上半年獎金運用情形規劃，也就是說，800元專屬獎開獎的組數將可能受到此次事件受到影響。