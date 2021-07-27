雲端發票專屬獎烏龍案 財政部印刷廠長請辭獲准 15:302021/07/27 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部雲端發票發生烏龍事件，導致5、6月期雲端發票專屬獎開了2次，多了101萬6030組，總計203萬2060組，財政部多花獎金3.7億元。印刷廠廠長李孝春請辭已經獲准。 原本下半年(自7、8月期至11月、12月期)財政部擬增開800元專屬獎，財政部會視上半年獎金運用情形規劃，也就是說，800元專屬獎開獎的組數將可能受到此次事件受到影響。 行政院南服中心執行長 陳政聞請辭獲准 陳政聞請辭獲准 藍委：別有黨證就沒事 #財政部 #雲端發票專屬獎 #廠長 #請辭 #獲准 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅秉成護短 藍委嗆蘇揆須換發言人 04:102021/07/20 政治要聞 批羅秉成護航陳政聞 費鴻泰要求政院撤換發言人 16:432021/07/19 政治 搶東奧財 中華電行銷總動員 04:102021/07/26 財經要聞 陳政聞涉Villa群聚請辭獲准後 蘇貞昌最新回應 12:132021/07/19 政治 史上頭一遭！統一發票雲端發票烏龍公告2次獎項 財政部：都給獎 19:152021/07/26 財經 疑群聚用餐惹議火速請辭 綠委：陳政聞不會選下屆高雄市議員 11:382021/07/19 政治 史上首次誤傳開獎號碼 財政部估將多發3.7億獎金 00:012021/07/27 財經 7-11曝雲端發票百萬獎5得主 10元買報紙獲財神眷顧 22:002021/07/25 生活 張學仁30年武術底子 電影獲國際肯定 04:102021/07/19 娛樂新聞 明年3自動販賣機商品 都要開發票 04:102021/07/25 財經焦點 陳政聞涉違規群聚閃辭 他籲勿枉勿縱：不要遇到自己人就轉彎 08:122021/07/19 政治 財經熱門新聞 洪災釀「斷鏈」航運噩夢再起？專家驚曝恐怖影響 - 財經 航海王翻船 長榮單日違約交割4615萬 有人連3500元都付不出 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。