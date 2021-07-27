東京奧運桌球混雙銅牌戰26日晚間登場，台灣桌球好手鄭怡靜／林昀儒組成的「黃金混雙」組合，直落四拍下法國，替我國再下1面奧運銅牌，台灣基進立委陳柏惟也在臉書上發文祝賀，但卻被眼尖網友發現誤將鄭怡靜的名字打錯。宅神朱學恒看到後不禁狂酸，「柏惟，你還是面對自己，認真當個丑角吧」。

陳柏惟26日在臉書上發文祝賀鄭怡靜和林昀儒在桌球混雙奪銅，並坦承自己稍早發文時打錯字，「直落四！！！我們恭喜林昀儒、鄭怡靜 獲得桌球混雙銅牌！！！而且是台灣人自己拿的第一面奧運桌球獎牌！！！歷史紀錄！！！超棒！！！我就愛用驚嘆號！！！ㄟ不是，我承認第一次打錯字，可是第二次明明打對送出還是錯，回國後我要送花道歉惹。再次恭喜！！！」

對此，朱學恒則在臉書上表示，堂堂一個立法委員想要蹭運動員也就算了，結果連名字都搞錯，一天出兩則北爛新聞讓選區蒙羞，「柏惟，你還是面對自己，認真當個丑角吧」。

網友們也留言回應朱學恒，「真的應該送他去當諧星啊」、「閩南語2266，中文學不好，英文又不會！真不知道該怎麼說」、「他非常努力扮演好小丑的腳色」、「好險他不是我選區的立委」、「蹭起來！台灣獨有的風景，有牌就出來蹭，在練習的時候沒有補助沒有鼓勵沒有關心，噁心啊」。