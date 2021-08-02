本土新冠疫情爆發後，在野黨或地方政府皆針對過去的防疫缺失及未來的防疫規畫，與執政黨及中央政府爭奪政策話語權。宅神朱學恒在看了民進黨、國民黨和民眾黨這3個黨的表現後，直言民進黨過度依賴網軍，有一天恐變成尾巴搖狗；而國民黨應盡一切手段對抗執政黨，並指出國民黨能否重返執政的癥結所在；同時他也對民眾黨在公投案中的立場感到十分不解。

朱學恒1日在臉書直播中，奉勸民進黨，這麼倚賴網軍，有一天會變成尾巴搖狗，「這些側翼明明就是你底下的小弟，結果小弟鬧太大，老大只好出來幫忙收尾」，並舉了一些之前發生的事情為例說明。

朱學恒也勸國民黨，是在野黨就要跟執政黨對抗，並盡一切手段，如果不能確保自己是抗爭第一名，還在想將來有一天要執政，就永遠執不了政，而國民黨似乎沒認知到這件事情，還認為要反諷、優雅、理性，為了將來重返執政努力，但反觀民進黨當初並沒有在乎這些事情。

朱學恒認為，抗爭沒有理性、溫順、美麗，要血流成河才是抗爭唯一目的，穿草鞋才能打仗，不要每天留念以前穿過皮鞋、叱吒風雲，「你今天沒辦法弄出一個太陽花，根本沒辦法跟執政黨抗爭」。

接著，朱學恒指出，什麼樣的在野黨會在公投和執政黨站同一邊？公投綁大選、重啟核四，柯文哲反對，「公投綁大選干你一個在野黨什麼事？公投綁大選對執政黨比較不利，結果你身為在野黨，覺得小黨對這比較沒發言權，索性反對，誰教你的政治學？」

朱學恒直言，「請問你在這個議題的立場上跟民進黨站在一起，民進黨會同情 你、支持你嗎？」他也質疑，民眾黨要如何講反對通投綁大選的立場？「因為我是小黨，所以我們覺得沒什麼意義？這真的很弱、很好笑，到底誰教的？」同時他也不太能理解民眾黨反對重啟核四的理由，並指若民眾黨覺得自己小，未來不會變大，也沒有議題需要全民支持，並要政府強制公開的嗎？這個邏輯完全不能通。