國民黨前主席朱立倫（右五）走訪新竹市議會，與地方民代交換意見。（邱立雅攝）

國民黨前主席朱立倫揮軍再戰要拿下今年黨主席大位，目標是爭取藍營黨員支持，整合黨內壯大後先贏得2022年，再挑戰2024贏回政權。對於此次選戰他認為看民進黨對他萬箭齊發，讓他充滿戰鬥力跟信心，至於從地方到中央的選舉，朱立倫表示不排除任何可能，但是國民黨要先強大，吸引更多支持，就能打贏選戰。

近來朱立倫動作頻頻，繼走訪桃園市後6日來到新竹縣市，行程滿檔，從拜訪在地民代到市議會黨團，目標爭取所有黨員的支持。談及此次競爭黨主席一職，朱立倫笑說，最近民進黨用盡全力在打他，看來自己蠻有戰鬥力的。

日前前黨主席吳敦義出書提到對於2020年選舉，對於韓國瑜曾說「連一碗滷肉飯都沒有」這句話感到不滿，朱立倫回應表示過去的歷史都可追憶，未來國民黨會更團結努力，爭取民年勝選，打贏2022甚至2024選戰。對於2024是否會出現混亂的局面？朱立倫請大家放心，並強調會無私無我推出最強候選人，目標在全力提升國民黨戰力。

此次新竹市長選戰各黨候選人也備受關注，被問及會不會與台灣民眾黨有合作或整合計畫？朱立倫再次強調，不管地方到中央選舉，不會排除任何可能，關鍵重點在於國民黨變強最重要，靠別人「就被別人家吃走了」，國民黨更強大之後，推出大家共同支持的候選人，就能夠打勝仗、讓更多藍軍朋友支持。

朱立倫此次回鍋參選黨主席一職，目前黨內大老仍未表態，朱立倫表示，最重要爭取每個黨員同志的支持。對於若上任後是否會提名自己參選2024總統，朱立倫則再次強調現階段目標是無私無我推出最強候選人打贏2022、才有2024，不要掉入民進黨的陷阱，因為民進黨最希望國民黨內鬨內亂、希望國民黨被見縫插針。

此次朱立倫走訪新竹市，面對新竹市長參選人是誰黨內似乎看法不一致，朱立倫解釋此次特別到議會拜訪，跟諸位議員交換意見，就是希望國民黨能夠更團結更有戰力，最重要還是自己要強，減少內部紛爭跟衝突，獲得更多支持才有條件獲得其他政黨支持，這也是目前議長許修睿正在做的事。

許修睿則表示，日前新竹市議會國民黨團做的4家電話民調，調查人數超過2萬人，是有史以來最公平公正，所以要定下心來全力支持林耕仁來參選新竹市長，同時也希望黨內一起團結起來支持朱立倫。