2022地方縣市長選舉將屆，台北市長選情備受關注，基隆市長林右昌今天中午接受媒體人黃光芹專訪表示，這場選戰不應該是談「誰」參選，或如何打破藍綠板塊，而是了解市民需要什麼樣的市長，帶領城市進步。

黃光芹在專訪中提及，2018縣市長選舉，台北市長柯文哲只贏國民黨參選人3千多票，但民進黨參選人姚文智則差距懸殊，她向林右昌詢問，明年北市長選舉，民進黨應該如何克服如此特殊的選舉結構，打破藍綠板塊脫穎而出。

對此，林右昌表示，不應該從藍綠板塊或過去選舉經驗談論，而是要了解台北市民需要什麼，他說，如果從藍綠板塊或政治人物個人去解析，那他不可能在基隆當選，因為基隆過去的藍綠板塊和台北相較之下，藍的許多，還是要看市民的期待和大家對發展的願景。

另外，黃光芹提及，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次被點名參選北市長，雖然未來還要經過黨內初選，但有許多民調已將他列為參選人之一，她詢問林如何看待。

林右昌說，陳時中是很好的人選，是這段時間以來，全台知名度最高的政治人物，聲量跟蔡英文總統不遑多讓，全台灣可能沒有人不認識，這是陳的優勢。但林強調，台北市長這場選戰不應該是談誰參選，不論是自己或其他政黨的某某人，他認為，應該要想，北市需要什麼樣的市長。

林右昌指出，他是念都市規畫，碩士論文就在談城市競爭，柯文哲曾提及，這幾年國家、城市都市建設發展速度不夠快，要想如何趕上回應台北市民期待。林說，北市就是台灣的縮影，台北好全台灣才會好，台北驕傲是應該的，因為擁有所有人才和資源，但要怎麼善用發揮效果，不管是哪一位參選人都要好好思考。