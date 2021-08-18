阿富汗首都喀布爾遭塔利班攻陷，引發藍綠口水戰，台北市長柯文哲表示，台灣在國防武力、經濟狀況及自給自足能力上，都和阿富汗不一樣，不能夠類比，但從阿富汗例子來看，台灣人應思考「靠自己比較安全」這件事。
北市府下午舉行疫情記者會，媒體詢問阿富汗爆發動亂後被類比成台灣，中廣董事長趙少康更稱「阿富汗是台灣的前車之鑑 ｣，但綠營反批阿富汗比較像國民黨在大陸時期流亡及轉進的樣子，兩方意見爭執不下。
對此，柯文哲表示，戰爭還是悲劇，不管是死亡還是受傷，都是人命損失，原則上還是要避戰，但避戰不可以畏戰，因為要備戰才能避戰，最後還是那句話「自立自強、人助自助」，靠自己比較安全。
柯重申，所以在看阿富汗局面時，無論如何都要了解，台灣和阿富汗不一樣，不管是國防武力、經濟狀況或自給自足能力，都不是阿富汗能類比的，所以不需要做過度比較，但從阿富汗的情勢來看，台灣人真正要思考的是「靠自己比較安全」。
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