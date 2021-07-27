根據金管會統計，壽險業至今年5月底，（累計）外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣2548.24億元，其中投資型保險折合約新台幣1254.50億元（占比約49％），年增145％。投資型新契約保費收入前三名公司依序為國泰人壽、台灣人壽、和富邦人壽。

另外，傳統型保險折合約新台幣1293.74 億元(占比約51％)。幣別部分，外幣保單主要幣別為美元、澳幣及人民幣。

據統計，美元保險商品新契約保費收入約90.31億美元，其中投資型保險約43.84億美元(占比約49％)、傳統型保險約46.47億美元(占比約51％)。澳幣保險商品新契約保費收入約1.08億澳元，其中投資型保險約0.72億澳元(占比約67％)、傳統型保險約0.36億澳元(占比約33％)。人民幣保險商品新契約保費收入約2.78億人民幣，其中投資型保險約2.62億人民幣(占比約94％)、傳統型保險約0.16億人民幣(占比約6％)。