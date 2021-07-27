美股自疫情觸底以來持續走高，三大指數頻頻創下歷史新高，儘管許多空頭屢次喊出崩盤論，然美股走勢依然堅挺，然長期看好美股漲勢的知名分析師奧蘭多（Phil Orlando）近期示警，美股走勢將迎來關鍵的拐點，即將進入一段艱苦的時期。

愛馬仕投資管理（Federated Hermes）分析師奧蘭多長期看好美國經濟成長，且對美企的獲利成長也極具信心，預測標普500指數將在年底前站上4500點的歷史新高，但近期他向投資人示警，美股即將變天，將進入一段動盪時期。

《CNBC》報導，奧蘭多將美股所面臨的風險歸咎於多項因素，除了一直存在的高通膨和Delta病毒蔓延的隱憂，貨幣和財政政策的不確定性，以及美股即將進入季節性波動時期亦牽動著美股走勢。

奧蘭多表示，目前即將進入歷史性的季節性的波動，而且現在許多問題同時到來，面臨著通膨高漲的同時，Fed對貨幣政策所採的行動仍存在很大的不確定性，此外，本周末還將面臨債務上限的問題。

標普500指數周一收在4422點，今年迄今上漲了約18%，奧蘭多指出，在未來兩個月將面臨5至8%的回落。

管理著6250億美元資產的奧蘭多稱，投資人很快就會聽到警訊，「股市自去年疫情觸底走高，表現好到令人難以置信，較一年前3月疫情爆發時的低點，翻了一倍」，奧蘭多警告，當前的股市估值存在著泡沫。

值得一提的是，奧蘭多對他原先標普500指數達到4500點的預測仍不改觀，「距離目標只剩不到100點，但從現況看來，即將紛沓而來的這些問題，可能會讓股市陷入一些動盪」

此外，奧蘭多作為市場的大多頭，對美股的潛在經濟成長和基本面依然十分看好，仍認為股市的回落就是逢低買進的好時機，透露他目前看好的重點類股為金融、能源和非必須消費品股。