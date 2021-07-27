海巡署秘書室洪姓視察，因牽涉詐騙吸金案件，高雄市刑警大隊26日傍晚，持搜索票大動作搜索位在興隆路的署本部，不過，海巡署表示，並不清楚洪員涉案程度，與工作無關，個人財務問題牽涉違法行為。

海巡署表示，已先透過政風單位掌握案情，並主動與檢察機關聯繫，對於同仁涉及不法深表遺憾，將並秉持勿枉勿縱、絕不寬貸之原則，全力配合偵辦。

海巡署聲明稿，目前全案已進入司法程序，基於偵查不公開原則，靜待司法機關調查結果，將加強各級人員考核及強化法紀教育，以避免類案再生。