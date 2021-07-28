近來傳出竹聯幫現任幫主「么么」黃少岑，因為身體狀況不佳且險少插手江湖事，有意交棒，而竹聯幫捍衛隊萬華分會會長陳瑞霆，靠著年輕敢衝、出手凶狠的拼勁闖出名號，外傳急於立功想上位，還結盟萬華在地角頭勢力。

被視為有前途的明日之星陳瑞霆，今年初暴力滋事頻率過高，以長槍、水刑等手段威嚇討債，涉嫌多次強押債務人到萬華區馬場町公園、大理河濱公園停車場等地，也因此引起警方高度重視。

警方調查，其中1名被害人因積欠3百萬元債務，就被陳瑞霆強押到淡水河畔，以空氣長槍出言威嚇，如果不還錢就「丟到河中」、「挖洞埋掉」等，甚至自創「水刑」，逼迫對方在1分鐘內喝掉2公升的礦泉水，喝不完就一陣毒打。

陳瑞霆在暴力討債時自創「水刑」，要求債務人1分鐘內喝掉2公升的礦泉水，喝不完就毒打一頓。（圖／本刊繪圖組）

警方接獲被害人報案後，前往陳瑞霆位在北投區西園街的住處逮人，當場查扣8支長短氣動槍及毒品等，他雖辯稱是替人討債賺取報酬，但拒絕透露「委託者」的相關細節。

陳瑞霆被法院裁定羈押2個月，原以為他交保後會因此收斂，但野心勃勃的他，羈押期滿重獲自由後不久，又幹了一票。本刊調查，在台北市中正區南機場夜市經營小火鍋店的高老闆，原本和陳瑞霆是好哥們，2人因金錢糾紛反目成仇。

今年5月12日凌晨3時許，陳瑞霆涉嫌教唆小弟開著1輛黑色轎車，直接衝撞小火鍋店示威，半夜突來的巨響，驚醒許多住戶，警方獲報展開調查後，高老闆竟反常地不願追究，原來雙方打算私了。

5月15日凌晨，雙方糾眾在台北市錦西街談判，陳瑞霆帶著4女6男，分別駕駛4輛車，高老闆則帶著數名友人助陣，豈料，雙方一言不合，隨即在馬路上演大混戰，最後陳瑞霆突然丟出1顆信號彈，眾人見狀立刻鳥獸散。

警方調閱路口監視器後，才發現又是陳瑞霆在搗亂，原本要通知陳瑞霆到案說明，但碰到疫情爆發之際，只好等疫情趨緩，再釐清相關的犯案動機。只是到處惹是生非的陳瑞霆，雖年輕敢衝卻不夠圓融，並無法在江湖上有立足之地，不少幫中大佬也曾出言善意提醒他該有所收斂。只是他仍當耳邊風。

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