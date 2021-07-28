東奧》戴資穎第三戰拚法國女將 父親架電視牆與群眾集氣加油 08:192021/07/28 中時新聞網 戴志揚 、中時、 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 戴資穎第三戰拚法國女將，父親與家人架電視牆與群眾集氣加油。(曹明正攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國羽球天后戴資穎今天上午8點進行東京奧運第三戰，目前戴資穎在分組以2連勝領先，上午的對手是目前世界排名41的法國選手齊雪霏，目前首局獲勝。戴資穎的家人一早就守在電視前為小戴加油，父親還為了讓鄉親共襄盛舉，特別將電視搬到門外，讓小戴的粉絲及鄉親共同為小戴集氣。 戴資穎第三戰拚法國女將，父親架電視牆與群眾集氣加油。(曹明正攝) 戴資穎第三戰拚法國女將，父親與家人架電視牆與群眾集氣加油。(曹明正攝) 東奧》麟洋配闖進8強 李洋老家金門鄉親報喜 東奧》男雙8強籤表出爐 「麟洋配」出戰地主組合 #東奧 #即時報導 #羽毛球 #戴資穎 #小戴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》戴資穎透早輕取齊雪霏 奧運生涯首闖8強 06:232021/07/28 體育 東奧》中國大陸第七金 龐偉、姜冉馨10米氣手槍混合團體奪冠 13:212021/07/27 體育 東奧圖輯》小戴16強賽英姿全紀錄 招牌網前短球眩暈對手 09:412021/07/28 體育 藺奕》從東奧看現實 09:022021/07/28 體育 東奧》餵母乳超麻煩 辣媽選手火大痛批東奧 00:032021/07/28 國際 降低失誤扭轉戰局 小戴2連勝 04:102021/07/27 運動天地 東奧》中華隊7／28賽事 羽球拚全員晉級8強 22:542021/07/27 體育 頭條揭密》東奧桌球陸失混雙金牌 日伊藤美誠4年前預言竟成真 04:432021/07/28 政治 東奧》鄭姝音爆冷止步四強 大陸跆拳道三奧運冠軍衛冕全鎩羽 17:592021/07/27 體育 奧運熱政壇跟風搶聲量 經濟艙風暴後蔡英文連續加油文掃陰霾 09:152021/07/27 生活 全台瘋奧運 「黃金混雙」奪桌球銅牌 轉播收視狂飆5.72 21:122021/07/27 娛樂 體育熱門新聞 東奧》莊智淵一句話引26萬人按讚 桌球館被灌爆5星評論 - 體育 跆拳美女賽評冷言「沒技巧」 被起底昔2度奪金還是神片女主角 - 體育 東奧》郭婞淳國中青澀照曝光 雙手結繭從不給媽媽看 - 體育 東奧》小戴迅速奪勝 對手嘆：太難對付！ - 體育 東奧》戴資穎透早輕取齊雪霏 奧運生涯首闖8強 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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