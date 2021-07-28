我國羽球天后戴資穎今天上午8點進行東京奧運第三戰，目前戴資穎在分組以2連勝領先，上午的對手是目前世界排名41的法國選手齊雪霏，目前首局獲勝。戴資穎的家人一早就守在電視前為小戴加油，父親還為了讓鄉親共襄盛舉，特別將電視搬到門外，讓小戴的粉絲及鄉親共同為小戴集氣。

戴資穎第三戰拚法國女將，父親架電視牆與群眾集氣加油。(曹明正攝)