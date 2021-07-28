國際清算銀行（BIS）最新公布，6月人民幣實際有效匯率指數降0.14％至126.76，為連續四個月下降並創半年新低，上月修正後為降0.16％。

路透報導，BIS公布的數據並顯示，6月人民幣名義有效匯率指數升0.40％至122.5，創64個月新高，上月修正後為升0.65％。

根據BIS公布的數據統計，今年實際有效匯率累計漲0.32％，名義有效匯率則累計漲2.91％；2020年人民幣實際有效匯率累計升3.36％，而名義有效匯率累計跌4.05％。2019年實際和名義有效匯率分別上升0.95％和下跌1.5％。

實際有效匯率上升代表本國貨幣相對價值上升，下降表示本幣貶值。名義有效匯率剔除通膨之後即為實際有效匯率，實際有效匯率更能反映一國貨幣的對外價值；名義匯率降幅小於實際匯率，表明當前中國的整體通膨水平要低於可比較的國家的通膨水平。

中國外匯交易中心公布的BIS權重的人民幣匯率指數6月降0.60％至101.68，上月為上升1.36％。

BIS的有效匯率指數是基於2014～2016年貿易數據權重，並以2010年為基期。在人民幣指數的權重中，歐元、美元和日圓分列前三位。