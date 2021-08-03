人民幣兌美元在岸價3日官價收報6.4649元，較上日收盤價6.4609元下跌40個基點，單日貶幅0.06％。成交量萎縮至293.41億美元，連兩日下跌。

截至4點55分，離岸價報6.4623元，上揚27個基點，漲幅0.04％。

人民幣兌美元中間價3日報6.4610元，上揚50個基點，漲幅0.08％。

人民幣中間價上揚50個基點
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