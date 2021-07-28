新北市今天新增8例，確診人數重新居冠，即使仍在低點，市長侯友宜還是憂心呼籲，中央未來疫苗分配估算要精準，避免疫苗數量不足，原本第四輪的AZ疫苗8月4日才會分配到新北市，目前因沒有疫苗，新北市8月1日到4日恐暫停施打。副市長劉和然午三點將有最新說明。

直播》新北＋8 疫苗數不足8/1恐停打4天，副市長劉和然最新說明。

侯友宜強調，新北市人口全台最多，平均每天施打約5萬劑，到昨天已打到了130幾萬劑疫苗，是全國接種疫苗數最高的縣市，目前剩餘量是未來幾天即將施打量，必須要有更多存量放在新北市。