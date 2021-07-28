第4輪疫苗新北27.5萬人符資格 劉和然：確實量不足 14:462021/07/28 中時新聞網 戴志揚 、 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北今天增8例，但因分配疫苗數不足，8/1恐停打4天，副市長劉和然最新說明。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今天新增8例，確診人數重新居冠，即使仍在低點，市長侯友宜還是憂心呼籲，中央未來疫苗分配估算要精準，避免疫苗數量不足，原本第四輪的AZ疫苗8月4日才會分配到新北市，目前因沒有疫苗，新北市8月1日到4日恐暫停施打。副市長劉和然午三點將有最新說明。 直播》新北＋8 疫苗數不足8/1恐停打4天，副市長劉和然最新說明。 訂閱影音： 中時新聞網 侯友宜強調，新北市人口全台最多，平均每天施打約5萬劑，到昨天已打到了130幾萬劑疫苗，是全國接種疫苗數最高的縣市，目前剩餘量是未來幾天即將施打量，必須要有更多存量放在新北市。 疫苗分配減半 桃園台南降載施打 人類乳突病毒HPV疫苗 男女都適打 #侯友宜 #新北市 #最新說明 #未來 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗不足 苗栗縣今午起暫停疫苗施打預約登記 15:092021/07/28 生活 士林長照群聚5人被傳染 柯文哲：有打疫苗症狀不嚴重 16:492021/07/28 生活 補教、高中職師盼盡快打疫苗 陳時中曝預計接種時間 14:582021/07/28 生活 新北疫苗不夠打 8／1起停止接種 侯友宜批中央：估準一點 10:162021/07/28 政治 第四輪疫苗停打4天 新北市副市長解釋原因出在這 17:372021/07/28 生活 北市疫苗也不夠！擬分2時段施打 柯文哲曝補習班接種恐喊卡 16:322021/07/28 生活 因應可能豪大雨 屏東縣第四輪疫苗施打調整日期 15:152021/07/28 生活 疫情警戒兩個半月 侯友宜親吐「這兩件事我最痛」 11:502021/07/28 生活 侯友宜勝算高 沈富雄：2024藍非推他出來選總統不可 15:032021/07/28 政治 侯友宜：疫情後！雙北將共同召開淡北道路說明會 17:382021/07/28 區域情報-新北 連預約系統的疫苗也有不足 蔡炳坤：接到通知真的是震撼教育 11:202021/07/28 生活 生活熱門新聞 莫德納開放第二劑登記 他一看傻眼：此生無望？ - 生活 周末又有颱風？明起全台變天 降雨熱區曝光 - 生活 桃園特殊交友圈再增3人 足跡包括中壢全聯和大潤發 - 生活 「莫德納會等到死」她加選AZ跳殘酷提醒 網全崩潰：來不及了 - 生活 莫德納第二劑即起開放意願登記 疫苗如何修改看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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