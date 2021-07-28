歐股周三早盤持平。歐洲大型銀行和公司令人鼓舞的財報表現，讓投資人暫時忽略中國監管單位的打壓活動。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤小漲0.67點或0.15%，為459.32點。在連兩日下挫後，指數暫時有所回升。

德國大型銀行德意志銀行大漲3.9%；該行提交了優於預期的季度獲利表現。

英國巴克萊銀行(Barclays)漲4%；該行在報出上半年獲利超出預期後，宣布恢復股東派息。

法國IT諮詢和顧問公司凱捷(Capgemini)大漲4.1%，推進其他科技公司表現。凱捷上調2021年展望。

廉航公司威茲航空(WizzAir)漲4.4%；該公司預期七月和八月的客運量將達到疫情爆發前水準的90%至100%之間。

在下跌的個股中，值得注意的是半導體設備商ASMI下跌2.9%；該荷蘭公司方於周三宣布，今年剩下兩季的營收將持續成長。

投資人另外也關注周三稍晚美聯準會即將公布會議結論。