綠營指新北市副市長劉和然近期常對中央開炮，是為了參選布局，往後可能循市長侯友宜模式參選，對此，劉說，個人沒這樣的規劃，他從公務體系一步一腳印慢慢接受訓練磨練，在養成過程中一直不斷告訴自己，要針對人民好好做事，這是國家賦予公務員的責任。

劉表示，這陣子發言是從地方角度看到執行面需要改進的地方，希望中央能改進調整，而反映問題如入境普篩、廣設篩檢站等，都已看到中央執行，強調防疫中央、地方一條心，共同敵人是病毒，一起把這次疫情守住控制好。