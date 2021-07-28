以疫情炮打中央為參選？新北市副市長劉和然：沒有這樣的規劃 16:412021/07/28 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市副市長劉和然(中)。(陳慰慈攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綠營指新北市副市長劉和然近期常對中央開炮，是為了參選布局，往後可能循市長侯友宜模式參選，對此，劉說，個人沒這樣的規劃，他從公務體系一步一腳印慢慢接受訓練磨練，在養成過程中一直不斷告訴自己，要針對人民好好做事，這是國家賦予公務員的責任。 劉表示，這陣子發言是從地方角度看到執行面需要改進的地方，希望中央能改進調整，而反映問題如入境普篩、廣設篩檢站等，都已看到中央執行，強調防疫中央、地方一條心，共同敵人是病毒，一起把這次疫情守住控制好。 藍黨主席成三強鼎立？林為洲爆連勝文不選了 江啟臣選桃園市長？朱立倫：要推在地最強候選人 #參選 #新北市副市長 #劉和然 #規劃 #改進 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡北道路中央卡補助議員要市府自蓋 侯友宜：該承擔就會承擔 10:402021/07/28 生活 新北議會總質詢 綠議員質疑侯友宜放任下屬政治鬥爭 15:462021/07/28 政治 控男網友逼當性奴拍激戰片 她1個動作遭法官打臉 09:132021/07/28 社會 新北議會無黨聯盟提案普發現金1萬元 議長要求連署 12:382021/07/28 政治 疫苗還有25萬卻在8月停打 新北市：第四輪疫苗確實不足 15:582021/07/28 生活 做公益尬江啟臣？朱立倫：我2013年就推動 13:272021/07/28 政治 餐廳解封一街兩制 生意兩樣情 04:102021/07/28 焦點要聞 南京疫情擴5省9市 確認為Delta病毒 04:102021/07/28 焦點新聞 新竹市議會國民黨團市長民調出爐 林耕仁勝出將建請中央提名 14:202021/07/28 政治 國中小教職員第二階段疫苗造冊排除社團老師 校長憂恐成破口 15:272021/07/28 生活 中央疫苗配發量不足 新北7.1萬人恐預約不到 15:382021/07/28 生活 政治熱門新聞 蔡英文挺高端完成意願登記後 網友反應曝光 - 政治 看完陳時中最新民調 黃暐瀚爆綠營內幕 - 政治 看到蔡英文民調吳子嘉脫口這句 郭正亮嘆：2％太小 - 政治 陳其邁一份民調出爐 網反應曝光 - 政治 高端疫苗開放預約後 郭正亮脫口一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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