英飛凌科技股份有限公司（FSE: IFX/OTCQX: IFNNY）攜手先進指紋識別與驗證解決方案領先供應商IDEX Biometrics ASA（OSE: IDEX/NASDAQ: IDBA），發表新一代生物識別智慧卡架構的參考設計。

這項參考設計運用外加/額外配備通用型輸入輸出（GPIO）介面的新款英飛凌SLC38BML800安全晶片，以及IDEX Biometrics的最新一代TrustedBio解決方案，可實現低延遲、高精度且節能省電的指紋驗證。指紋感測器、安全元件、電源管理和通訊功能的整合，可降低卡片製造的複雜性，進而縮短上市時間和降低成本。 新生物識別智慧卡採用具備（GPIO）介面SLC38BML800安全晶片以及IDEX Biometrics的最新一代TrustedBio解決方案。

英飛凌支付暨票證解決方案產品線負責人Tolgahan Yildiz表示：「這項新設計在卡片系統層級提供了顯著改善，能輕鬆整合現有的熱層壓卡片製程。因此，此架構可提升卡片效能，同時降低製造的複雜性。我們的安全晶片所提供的附加介面及能源效率，有助於實現高效能生物識別智慧卡的產業化。這項指紋解決方案再次證明本公司致力追求創新，以實現容易使用、便於整合、高度準確且合乎成本效益的生物識別智慧卡。」

TrustedBio能為支付應用提供具備高精度驗證結果的指紋圖像。藉助於SLC38BML800的效能，能以獨步市場，不到500毫秒的超快速度完成以生物驗證識別的交易。

SLC38BML800的內部時脈頻率可達100 MHz，不僅支援生物識別指紋卡應用，也極適用於支付、身分證照和邏輯與實體存取。使用這項參考設計的客戶可以輕鬆應對上述及其他身份驗證應用，並加快產品上市速度。