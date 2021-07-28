為推動5G AIoT科技應用，促進創新轉型並串聯高雄市政府亞灣創新園區能量，中油已於亞灣區設立5G AIoT推動專案辦公室(以下簡稱「專案辦公室」)，28日舉辦「5G AIoT線上技術研討會」，主題聚焦於「非接觸式感測技術偵測氣體洩漏」，與在地創新業者互動，瞭解相關技術研發趨勢，繼而提供合作機會，創造應用商機。首次技術研討會吸引近百位國內業者於線上熱烈參與。

中油煉製研究所張哲魁博士說明台灣中油目前遭遇的問題及與業者的合作方向，藉由互動討論共同尋求5G AIoT技術方案並精進煉化相關問題，並邀請亞灣5G AIoT專案辦公室主任陳幸雄介紹創新園區。

高雄市去年11月成立「5G AIoT國際大聯盟」整合能量並積極爭取「亞灣5G AIoT創新園區」落地，未來市府將整合中央與地方資源，引進雲端平台、系統整合、創新開發以及應用服務商，在亞灣形成5G AIoT生態系，搶占全球5G供應鏈。

中油石化事業部副執行長兼專案辦公室主任許晉榮指出，中油希望藉由技術研討會和學校及相關業者積極進行技術交流，首次舉辦研討會提出「非接觸式感測技術偵測氣體洩漏」的議題，未來於工安、環保及智慧營運等領域將再辦理相關技術研討活動，期能與更多智慧技術團隊合作，打造更安全且環保的現代化智慧工廠。