厄瓜多司法部門發出判決，厄瓜多法院在星期一裁定，撤銷維基解密創始人朱利安‧亞桑傑(Julian Assange)的公民身份 。

CNN報導，2017年12月，厄瓜多當時的總統莫雷諾(Lenín Moreno)給予亞桑傑厄瓜多公民身分，不過法院在星期一決定取消。對此，亞桑傑在厄瓜多的律師卡洛斯·波韋達(Carlos Poveda)表示，將會對這項裁決提出上訴。

亞桑傑是澳洲，在庇護身份的保護下，於倫敦的厄瓜多大使館躲藏了近7年，避免被引渡到瑞典。

他最終於 2019 年被倫敦警察逮捕，罪名是「逃避保釋指控」，並依據美國司法部的引渡令，美國提出的罪名是「謀竊軍事機密」。

亞桑傑落得如此卜場，與他不安分守己有關。外交部長何塞·瓦倫西亞(José Valencia)和時任內政部長瑪麗亞·保拉·羅莫(María Paula Romo)指責亞桑傑，在狹窄的大使館走廊周圍騎摩托車，侮辱工作人員，甚至在牆上塗抹糞便。

厄瓜多政府也對亞桑傑公開支持西班牙的加泰隆尼亞獨立運動感到惱火，厄瓜多政府可不希望為了他而損害與西班牙的關係。

亞桑傑目前因違反保釋條件而被英國拘留，不過今年 1 月，一名英國法官拒絕了華盛頓將亞桑傑引渡到美國的請求，原因是他的心理健康可能不合適，引渡可能會有不良影響 。