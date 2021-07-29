台灣目前是一日生活圈，沒想到竟有不法竊車賊在高雄偷竊機車後，立即逃至彰化企圖躲避，但警方也不是好惹的。（27）日上午8時許，兩名機車大盜，在新興區復興一路偷走一輛機車後直奔彰化，警方獲報後，沿路調閱監視器，從高雄自後追趕，在10小時內跨越5縣市，順利逮賭兩名機車大盜，當警方通知車主時，車主還不敢置信，直呼實在太神。

2名竊賊在高雄偷車後直奔彰化，新興分局勇警追5縣市10小時內逮到嫌犯。(戴志揚翻攝)

2名竊賊在高雄偷車後直奔彰化，新興分局勇警追5縣市10小時內逮到嫌犯。(戴志揚翻攝)

據了解，失主因忘了拔機車鑰匙，恰好遇上兩名機車賊正在富尋找做案目標，當場趁他不注意時騎走。新興分局中正所受理後調閱監視器發現，在該店附近有兩名男子騎乘腳踏車在失竊地點徘徊，兩人疑似發現該機車鑰匙未拔，疑似討論如何行竊，不久其中著深藍色上衣男子便將機車竊取迅速離開。

警方調閱監視器發現機車一路北上往台19線方向行駛，警方再趕至台南、嘉義、雲林等處追查，發現兩名犯嫌竟不斷北上直到彰化才停下，新興分局中正三所員警隨即至彰化調閱監視器釐清竊嫌行蹤，員警研判竊嫌仍可能持續使用該車，且可能在彰化地區一帶活動，最終鍥而不捨循線追查逾150公里。順利在彰化縣竹塘鄉攔獲騎乘失竊機車之王姓嫌犯與行竊機車的李姓犯嫌。

警方初步調查，犯嫌兩人表示因想要到彰化找王嫌友人投靠打工，但因身上現金不夠買車票，遲遲無法成行，剛好路過發現該機車鑰匙未拔便趁機偷走，對於兩人說法警方尚持保留態度，並持續追查兩人是否有涉及其他刑案；機車失主接獲警方通知，得知警方竟在彰化抓到竊賊，表示非常驚訝，也對於員警自緊追不捨的辦案精神感到十分敬佩，並連聲稱謝。

新興分局分局長戴台捷表示該機車竊案是高雄、台南、嘉義、雲林、彰化等五地的警政單位合作，才能迅速在案發後不到10小時就破獲逮捕竊嫌，是一件非常成功的跨縣市合作區域聯防成功案例；警方同時呼籲民眾停放車輛後應仔細檢查鑰匙有無拔取，避免遭歹徒趁機竊取；疫情逐漸趨緩，各行各業都全力拚經濟，警方亦會加強轄區治安巡守，防制刑案發生，另對於各類不法行為警方絕對嚴辦到底，已達淨化治安目標，給予市民安全之生活空間。