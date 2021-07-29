台灣之星去年八月宣佈5G正式開台，首創業界「用到5G才付錢」的資費機制，成功提升用戶申辦意願，截至今年6月底為止，已吸引超過26萬5G用戶加入台灣之星、5G用戶滲透率也已突破10%。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，去年5G開台，台灣之星設計推出業界最公平的5G資費方案，更提前達成多項5G營運目標，截至今年6月底，我們的總用戶數已達266萬，其中，5G用戶數正式突破26萬、滲透率超過1成；網路涵蓋部分，台灣之星在去年底已提前達成5G高密集人口涵蓋80%，今年將朝向5G基站於六都市區涵蓋90%及6000站5G訊號涵蓋範圍之目標。

在基礎建設上，台灣之星積極投入網路佈建、持續優化4G與5G基站，在去年底已率先達成5G高密集人口涵蓋80%的目標，開台至今4G+5G的基站數成長近10倍。

隨著台灣之星5G開台週年即將到來，台灣之星宣佈凡申辦月租399元起資費方案，指定資費於綁約期間內爆送最高100GB超大上網流量優惠；若消費者想要5G吃到飽，月租也只要999元，還享月月加100元升級電信全餐。