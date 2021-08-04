聚碩(6112)7月合併營收為10.77億元，月增4％，年減13.7％（若排除Corex因素，年減8.71％）；累計前7月合併營收為新台幣68.19億元，年減22％。7月營收雖因上游缺料，晶片短缺及COVID-19疫情影響等因素影響而較去年同期減少，但該公司於代理與投資布局精實管理下，營收逐步回到去年水準。

根據Gartner預測，2021年全球企業機構對公有雲服務的支出，將較2020年增加23.1％，維持成長態勢。主要成長在兩方面，一是持續將關鍵任務工作負載遷往雲端，紓解本地IT基礎設施擴展壓力；二是以雲端做為擴大採用AI、IoT及5G等新興科技的成長引擎。

聚碩跟隨雲端大趨勢，通過Amazon Web Services嚴格試煉，在今年年第1季與第2季，相繼取得AWS的進階級諮詢合作夥伴、解決方案供應商等資格，今後透過AWS雲服務優勢、順勢增強創新動能，進而代理企業IT解決方案的核心實力、24/7專業技術服務能量，串聯廣大經銷夥伴，為更多用戶提供高值化服務，協助各行各業加速推動數位轉型。

聚碩今年配發每股現金股利2.5元，配發率86％，除息基準日為8/5。