威宏-KY(8442)7月合併營收為新台幣5億元，較去年同期增加76%，前7月營收達30.8億元，年增33%，受惠東京奧運熱潮，推升運動商機持續擴大，而在歐美疫苗覆蓋率提升下，不僅帶動輕奢市場回溫，各國境管有望逐步放寬，有助行李箱事業再現榮景。

威宏表示，日前剛落幕的東京奧運讓疫後國際運動賽事全球關注度達到高峰，推升NIKE、PUMA、PING等國際運動大廠下單動作積極，護具配件及包袋需求不斷成長，疫後再次快速興起之高爾夫球袋亦持續挹注，7月份威保及越南德御出貨暢旺。

此外，隨著歐美各國疫苗覆蓋率提升，經濟活動開始解封下，輕奢包袋市場開始迎接報復性消費潮，既有客戶KIPLING訂單穩定成長，TUMI亦開始有新單挹注，包括男用商務包與行李箱在內，顯示終端消費市場開始回升。

展望未來，威宏從過去保守謹慎逐步轉為審慎樂觀，疫後經濟強力復甦已明顯帶動終端運動風氣與輕奢市場重新起飛，國際大廠備貨力道積極，惟威宏位於東南亞之主要生產基地疫情仍反覆不定，可能將影響實際出貨狀況，然仍樂觀整體市場需求不斷擴大，使威宏重回營運榮景。