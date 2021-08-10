受人民幣兌美元升值、上游材料價格上揚影響，健鼎(3044)第2季稅後餘13.3億元，季減5.54%，累計上半年每股盈餘為5.21元；傳統旺季來臨，健鼎7月合併營收為53.46億元，月增3.6%，為今年單月次高，健鼎表示，第3季可望比第2季好，全年合併營收可望再創歷年新高。

第2季為PCB傳統淡季，且中系手機業者調整庫存，以及客戶端零組件長短料提貨不如預期，健鼎第2季合併營收為150.43億元，季減0.38%，由於人民幣兌美元升值，加上原材物料銅、CCL等價格上漲，營業毛利27.16億元，單季合併毛利率18.05%，營業淨利15.25億元，單季稅後盈餘13.3億元，季減5.54%，單季每股盈餘2.53元；累計上半年合併營收301.44億元，營業毛利55.41億元，營業淨利30.75億元，稅後盈餘27.38億元，每股盈餘5.21元，較去年同期之4.36元成長19.5%。

傳統旺季來臨，且汽車相關需求暢旺，健鼎7月合併營收約53.46億元，月增3.6%，年成長5.1%，累計前7月合併營收為354.88億元，和去年同期的298.14億元相比，年成長19%。

健鼎表示，HDI相關訂單狀況還不錯，尤其是車用部分，第3季會比第2季好，湖北仙桃三廠已開始量產，新增約10%產能，總產能由900萬平方呎增加至1000萬平方呎，新增產能70%用於多層板，30%為HDI，在新產能加入下，全年合併營收可望較去年成長3%到5%，再創歷年新高。