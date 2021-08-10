由於景氣成長，帶動外銷出口增加，力達-KY(4552)7月營收4.27億元，年增4.2％，捷流閥業(4580)7月營收2.16億元，為歷年同期新高，年增3.94％。

力達-KY今年7月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔24.7％、59.3％及13.6％，多項節能螺桿系列商品銷售持續逐月成長，值得關注的是外銷市場7月銷售額由負轉正，主要在歐洲市場推廣小型節能螺桿機有所斬獲，新冠肺炎疫情仍持續延燒全球，公司持續期望在穩定大陸內需基礎下，加強多方銷售，以達整體維持穩定成長趨勢。

7月份中國製造業採購經理人指數(PMI)由6月的50.9降至50.4，顯示大陸製造業供給繼續擴張但速度放緩，主要為原材料價格居高不下，市場需求對產品價格較為敏感，以致企業在原材料採購方面態度謹慎，惟通膨壓力部分已逐漸獲得緩解，製造業對未來依舊保持樂觀態度，力達-KY表示，將緊盯疫情及原材料價格變化，隨時因應。累計前7月營收24.24億元，年增20.5％。

捷流閥業已連續5個月保持月成長表現，累計前7月營收13.50億元，年減5.09％。目前在手接單仍優於去年同期水準，第3季進入產業傳統出貨旺季，看好整體出貨提升，以目前市場訂單需求觀察，歐洲、台灣、大陸地區銷售為營運亮點。