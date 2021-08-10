台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)7月自結合併營收3.19億元，月減11.85%，但較去年同期成長81%；由於公司與子公司營收均增加，1-7月合併營收20億元，年增率為226%。

受惠於各國推動基礎建設加上鋼鐵大國加強管制鋼材出口，使全球鋼供應吃緊，久陽表示，預期在需求大於供給，進而推升鋼價。看旺市場前景，加上接單力道強勁，除了整合集團上下游資源外，並增設生產機台和廠房設備，擴大產能。依照新產能投產時程，第四季月產能可增加15%，加上料源掌握充足，可充分接單，後續營運展望持續看好。

久陽董事長孫正強表示，子公司榮福公司是國內少數幾家具備操作實績且得以參與焚化爐投標資格的廠商，該公司持續積極擴展焚化爐代操業務，日前參與投標高雄岡山焚化爐標案，期望再傳佳音。也全力備戰以取得更多後續焚化爐整改、委託操作專案及焚化廠BOT興建專案。

為整合集團內外部資源，吸引資源再生領域人才，以增強營運實力，榮福公司日前辦理現金增資發行普通股1,000萬股，每股認購價格20元，增資基準日定為110年8月3日，實收股款總額2億元，已於110年8月2日全數收足。