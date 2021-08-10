錸德(2349)前7月合併營收為43.47億元，年成長18.24%，錸德集團日前獲得美商銳碼科技青睞，與RIMAGE及群聯(8299)攜手Maestro USB(全自動儲存與標籤印製)專案，期待藉由美商RIMAGE多元化合作，為營運增添動能。

錸德集團深耕儲存媒體市場，除光碟外，亦投入FLASH快閃記憶體市場營運超過20餘年，繼拿下全球3C品牌廠記錄型光碟代工訂單，錸德日前再獲得美商銳碼科技青睞，與RIMAGE及群聯(8299)攜手Maestro USB(全自動儲存與標籤印製)專案，期待藉由美商RIMAGE多元化合作，開發出更進階的數位儲存產品，為營運增添動能。

除光碟儲存媒體本業，銀髮族商機湧現，錸德集團近幾年積極跨足長照領域，繼「錸工場」在龜山及新北市成立老人日間照護中心，推動「減法照顧」，錸德在竹北也結合科技能力及創新服務，成立第一家社區融合商場「合好一起錸」，打造一個自給自足的營運模式。

延續6月將台北五星料理送暖弱勢家庭，錸德文教基金會7月擴大關懷行動，匯集演藝圈及企業愛心偕同「合好一起錸」疫同揪美食活動，採購近3000份精緻料理包、附上暖心署名祝福小卡，由基金會送到新竹地區弱勢家戶手中；錸德文教基金會董事長楊慰芬表示，這波疫情來得又急又久，各行各業包含演藝人員也都受到了很大的衝擊，在全民目光都關注在醫療疫苗研發的同時，演藝圈有許多朋友願意響應社會關懷，將資源分享給最弱勢的一群，讓我們看到台灣上下齊心抗疫的決心和溫暖，而新竹縣政府社會處長期對身障和弱勢需求的重視與輔導，更是讓我們得以順利串聯各界資源的最大推力！

受惠於客戶訂單穩定，錸德7月合併營收為6.59億元，月增4.44%，年成長9.59%，累計前7月合併營收為43.47億元，年成長18.24%。