新任中國駐美大使秦剛履新。發出第一條推特。（大陸環球網）

新任中國駐美大使秦剛履新 華春瑩：祝大使一切順利

大陸環球網29日報導，「祝秦剛大使一切順利」。中國外交部發言人華春瑩剛剛發推文，宣布秦剛已赴任中國駐美大使。

北京時間7月29日凌晨，華春瑩發推寫道：「安全順利穿越太平洋之旅！祝秦剛大使一切順利」。

推文所配視訊中，身著正裝的秦剛登上飛機後轉身揮手致意。推文末尾處的推特帳號，秦剛的身分簡介顯示為「中國駐美國大使」。

中國外交部網站介紹，秦剛出生於1966年3月，天津市人，畢業於國際關係學院國際政治系，1988年任北京外交人員服務局中文祕書，1992年進入外交部工作，在西歐司、駐英國大使館交替任職，曾任西歐司副處長、處長，駐英國大使館參贊等。

2005年，秦剛任外交部新聞司副司長，兼任外交部發言人。2010年，秦剛出任駐英國大使館公使，一年後回歸外交部新聞司任司長，並二度出任外交部發言人。2014年，秦剛轉任外交部禮賓司司長，2017年任外交部部長助理，2018年任外交部副部長，分管歐洲地區事務和新聞、禮賓工作。

秦剛之前，擔任中國駐美大使的是崔天凱。

今年6月21日，中國駐美國大使館網站發表崔天凱大使致全美僑胞的辭別信，表示他將結束在美8年多的任期，近日離任回國，並感謝廣大在美華僑華人對他工作的關心和支持。

公開履歷顯示，崔天凱出生於1952年10月，曾任中國常駐聯合國代表團公使銜參贊、駐日本大使、外交部副部長。

崔天凱在辭別信中表示，自2013年4月擔任中國駐美大使至今，這是他外交生涯中最長的一次駐外任期，經歷了很多具有歷史意義的事件。英國《衛報》當時報導稱，崔天凱是中國在美任職時間最長的大使，他見證了中美關係在特朗普任期內的動盪，一直留任至美國政府過渡到拜登時期。