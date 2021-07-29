遠東新(1402)今召開股東會，董事長徐旭東表示，2020年雖受新冠疫情衝擊，但各事業體超前部署，創造多元商機，獲利穩健，其中，化纖事業獲利40.7億元，創歷史新高；投資性不動產增值利益達22億；合併營收新台幣2067.7億元，合併淨利129.8億元，扣除非控制權益後，歸屬母公司遠東新之淨利80.6億元，依EPS為1.62元。今股東會通過每股發放現金1.35元，現金股利配息率為近年來新高。

面對疫後新常態，徐旭東也表示，在新纖維方面，遠東新會持續聚焦在防疫衛材創新及高端車材。遠東新為世界一流的衛材纖維供應商，因疫情帶來結構性改變，特別專注防疫衛材創新，擴大醫療衛材產品比重，透過頂尖醫療衛材纖維製作技術，發展口罩上游關鍵材料、防護面罩用膠片及醫療級隔離衣、防護眼鏡和採血管等防疫用品。另外，有鑑於全球電動車市場起飛，高附加價值車材產業成長潛力可期，亞東工業（蘇州）生產高值化尼龍66工業絲，切入安全氣囊、輪胎簾布與安全帶等車材市場，成為全球差異化車材領導者。

徐旭東表示，遠東新轄有生產事業、土地資產、轉投資事業三大優質資產組合，生產事業以垂直整合、多元生產基地、綠色轉型突圍而出，為產業佼佼者；土地資產專業化開發，吸引國際大廠進駐，潛在利益豐厚；轉投資事業掌握社會脈動結合集團綜效，獲利穩定。遠東新是世界級聚酯纖維生產者，重視綠色環保，對社會有長期責任，強調纖維除了有功能性更要環保，因此遠東新最早開始回收纖維，並成立「未來研究」部門，現在變化太快的節奏下，從產品、生產結構、組織架構調整，為集團做3～5年後的規劃。目前遠東新為既有客戶NIKE、ADIDAS發展創新回收產品，與瑜珈品牌Lululemon合作，躋身重要供應商，預估出貨量將倍增。同時也與全球電商龍頭Amazon共同打造綠色供應鏈，提供Amazon自有品牌服飾。

遠東新在全台擁有土地總面積達57萬坪，包括台北遠企中心、新北市板橋、五股泰山等位於北區直轄市極具開發價值的土地，為創造土地資源運用與投資績效，成立「遠東資源開發股份有限公司」。新北市板橋區佔地7.4萬坪之「台北遠東通訊園區（Tpark）」，園區持續推動重大開發計劃，規劃以 5G、AI智慧相關產業為園區產業發展主軸，現已進入第三期開發，其中 Google已於2020年底入駐 TPKD研發大樓打造全新辦公園區，為一結合環境永續與科技研發的軟體園區，將創造區域繁榮與產業發展，亦可挹注公司穩定之出租收益。