和碩(4938)今天股東會採戶外舉行，由董事長童子賢主持，小股東關心公司營運前景。和碩總經理廖賜政表示，今年受到疫情影響，供應鏈處在不安定的情境，大家都努力補足缺口，和碩和客戶一起努力。至於手機或電動車方面的切入，因客戶資料不方便透露，但若以美國大廠特斯拉持續在擴廠的公開消息來看，未來會是目前產能的3~4倍。廖賜政也表示，和碩在印度、越南及北美的工廠明年將開始量產。

廖賜政表示，去年營運受到情影響波動較大，但透過積極調整人力，盡力達成客戶生產需求，和碩去年仍創下年度合併營收歷史新高，獲利亦較前一年度成長。

和碩去年全年合併營收為新台幣1兆3993億元，較前一年增加330億元，年成長2.4%毛利率為3.45%，歸屬母公司業主之稅後淨利為202億元，較前一年增加約9億元，每股稅後盈餘為7.73元。合併營收除疫情帶動資訊產品之出貨需求外，主要成長動能來自消費性電子新產品之注，加上重要子公司營運逐漸穩定並轉虧為盈，集團既有業穩定，同時新拓展有成，並透過適當的產能嵾資源調配，為整體營運帶來正面貢獻。通訊產品之營收比重仍為三類產品之首。

和碩日前以約6.41億元取得越南海防市土地使用權，成為和碩集團繼印尼巴淡島後的東南亞第二個生產基地。和碩越南廠主攻消費性電子產品，據了解，越南海防廠主要是為Google代工智慧音箱，將來越南廠也會生產微軟（Microsoft ）surface產品。