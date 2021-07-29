根據27日最新民調，新北市市長侯友宜以50.3％滿意度拿下第一，比上次調查上升了4.8個百分點。對此，國民黨發言人、新北市議員陳偉杰透露，侯在他眼中就是個「溫和堅持的鐵血漢子」，包括不假思索的擴大篩檢範圍、自始至終對入境普篩的堅持、不回應親綠名嘴與側翼的攻擊、願親自為染疫往生者送行等，都是他私底下所觀察到的侯市長，故對侯能衝上第一寶座毫不意外。

台灣民意基金會27日公布最新民調，針對六都市長防疫表現，50.3％覺得新北市長侯友宜表現較好，其次台北市長柯文哲30.4％、29.4％覺得高雄市長陳其邁；侯傲視群倫，仍居第一，被肯定度上升4.8個百分點。

陳偉杰28日在臉書發表文章《溫和堅持的鐵血漢子——侯友宜》，指出侯友宜的民調高過第二名的柯文哲20個百分點，根據他的觀察，侯原本就是鐵錚錚的漢子形象，在這次疫情爆發之後，更突顯出「果斷、堅持、理性、責任」的個人風格與領導特質。

陳偉杰分析，所謂「果斷」，能從侯友宜對疫情的慎謀能斷中看出，疫情擴及新北後，侯不僅積極超前防疫部署更擴大篩檢範圍，寧可多抓到100個染疫，也不願多放過一個，並藉此抓出隱形傳播鏈，在2個多月的時間內，就讓單日確診人數從三位數控制在個位數以內，連衛福部部長陳時中都認證他的作為；所謂「堅持」，能從侯對正確事的堅持中看出，去年侯就多次建議中央政府進行入境普篩，民進黨政府完全置之不理還冷嘲熱諷，但侯仍不改其說，直到Delta病毒入侵後才證明侯是對的。

所謂「理性」，能從侯友宜不理會綠營中央、民代、名嘴、側翼的攻擊中看出，侯不願浪費時間與心力在回嘴上，因為深入最前線要比口水防疫管用；所謂「責任」，最引發共鳴的就是侯親自前往三峽火化場，為這次疫情的往生者送行，且在該則臉書貼文中只有無比傷痛與不捨，以及身為市長沒有好好保護市民的自責，短短的500字內容侯就自責了3次。

綜觀以上，陳偉杰表示，侯友宜之所以獲得大批民意支持是可想而知得，因相較於在這次疫情爆發後，見事則甩、見責就推、見人就罵、見名就釣、見利就佔的其他政治人物，這位溫和又堅持的鐵血漢子，完全和他們拉開了距離，而這就是他所認識的侯友宜。