桃園觀音樹林里自主防災社區自106年起在桃園水務局及輔導團隊協助下，將約8.8公頃的休耕農地轉型蓮花生態滯洪池，日前農委會再核定補助樹林里850萬元協助轉型，當地里長指出，2021年將再擴增約6公頃的休耕土地轉型為蓮花生態滯洪池。

自106年起至108年止，桃園觀音樹林里在市府水務局及輔導團隊的協助下，將約8.8公頃的休耕農地轉型為全國首創民間版蓮花生態滯洪池，日前農委會水土保持局農村再生基金再核定補助樹林里850萬元協助轉型，樹林里里長吳進昌指出，2021年將再擴增約6公頃蓮花生態滯洪池，讓觀音蓮花遍地開花。

此外，里長指出，過去設置約8.8公頃的蓮花滯洪池滯洪量可達7萬9千2百立方公尺，2021年擴增6公頃後預計可再增加約5萬4千立方公尺的蓄洪量，且里長強調，設置滯洪池後將協助地主種植蓮花、設置瓜棚步道、畜養土番鴨以及魚蝦放養，讓滯洪池兼具生態景觀、休閒觀光以及農業生產等功能。

里長說明，日前里內農田因長年休耕導致雜草叢生，甚至大量紅火蟻猖獗影響居民，設置滯洪池後只要搭配放養適當魚種、以及有效的管理，可美化觀音的各個角落，也讓紅火蟻無處搭窩，強調民間版蓮花生態滯洪池的設置除了解決水患問題外，也有效解決當地休耕廢地延伸的種種問題。