東京奧運正熱，場上高壯籃球員各個英挺矯健，但若是一群看似宅男的魯蛇們，也能如此神氣嗎？由漫畫家洪元建創作、曾入圍金漫獎少年漫畫獎的《宅男打籃球》，描述一群平凡男人，儘管過了青春年紀，但仍要追尋年少籃球夢的熱血故事，今(2)日也確定將改編為電視劇，為台漫影視化再添新例。

《宅男打籃球》在台灣籃球迷間相當受歡迎，還有籃球隊曾與漫畫聯名，將漫畫主角身著球衣，化為球衣主視覺配色。洪元建表示，自己求學時代很喜愛打球，讀者中也有真正在打球的球員，對改編影集的期待便是能如實呈現籃球運動，「例如不要變成少林類型、或要吊鋼絲的籃球戲，因為漫畫沒有，拍出超能力運動會很奇怪。」也非常期待劇組如何運用原有角色敘說故事。

不只對改編劇集的期待是如此，「真實感」也是洪元建在《宅男打籃球》所力求的。他所希望描繪出的，正是台灣在地的籃球故事。描繪這些平凡男孩，青春年少時是如何將打球視為唯一，又如何隨時間洗禮，變成只要能在假日與朋友來場鬥牛，就能心滿意足的大人。這般褪色卻又閃閃發亮的籃球夢，交織為《宅男打籃球》的核心。

漫畫主角熱血追夢的勇氣，則如洪元建自身人生寫照。他從事平面設計工作超過10年，但卻能為了漫畫夢，毅然決然放棄穩定薪水，從投稿漫畫比賽開始，踏入漫畫家一行。自2015年開始，以每周連載的步調維持至今，在LINE WEBTOON累積高人氣。曾以籃球為題材的漫畫作品則另包含《NBA X-FILE》及《MIX BOY》。

《宅男打籃球》為LINE WEBTOON登台7周年後，首部宣布影視化的台灣漫畫作品。LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮表示，在地創作者的培育一直是平台最重視的一環，「目前在台已有近100位本土創作者在平台上發光發熱。」往後也將持續協助創作者作品IP發展的更多可能，並努力為台灣漫畫家打造優質的創作環境。