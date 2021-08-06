玉山金(2884)公布7月自結盈餘，單月稅後盈餘23.6億元，累計前7月稅後盈餘126.1億元，較去年同期成長10.9%，創歷年同期新高，EPS站上1元。

王山金表示，主要子公司玉山銀行累計前7月稅後盈餘110.7億元，較去年同期成長3.6%，玉山證券累積稅後盈餘成長182.0%，玉山創投累積稅後盈餘成長30.1%。面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。

玉山銀董事長黃男州日前在法說會表示，玉山金在2010年歷經18年總資產達到1兆的規模後，2017年時，也就是再歷經7年，突破2兆規模，如今用了3年半的時間，又達到了3兆的規模，下一個再增加1兆的目標，就得看疫情變化，景氣復甦的速度，以及市場存放款的情況。預計4至5年，玉山金可以達到4兆元總資產規模，未來會藉由策略聯盟和併購方式，持續再壯大。