永豐金(2890)今(12)日舉行2021年第二季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，永豐金控今年上半年自結稅後盈餘85.7億元，較去年同期大幅成長51.7%，金額創歷年同期新高，每股盈餘0.76元，年化ROE 10.80%，每股淨值14.56元。金控上半年總資產成長迅速，規模已達2.29兆元，較去年同期大幅成長15.5%。

朱士廷表示，金控上半年獲利大幅成長，主要是核心收益持續維持雙位數的高成長，其中利息淨收益及手續費淨收益金額皆創下歷年同期新高。而證券對金控獲利貢獻比重已經提高至28.1%，與銀行的68.6%比重，為帶動金控獲利大幅成長的雙引擎。

永豐金控上半年利息淨收益107.0億元，較去年同期成長23.3%，主要受惠於銀行子公司生息資產持續擴張，且資金成本控制得宜。上半年手續費淨收益92.3億元，較去年同期成長27.3%，成長動能來自於台股日均量增加，帶動證券子公司經紀手收的強勁成長。

永豐銀行2021年上半年淨收益154.0億元，較去年同期成長11.4%，稅後淨利58.8億元，較去年同期成長22.7%。永豐銀行總經理莊銘福表示，受惠於生息資產穩健成長，上半年利息淨收益仍續創新高，上半年手續費淨收益在財富管理及放款手收的帶動下亦創新猷，較去年同期成長5.6%。

永豐金證券2021年上半年淨收益69.5億元，較去年同期成長63.8%，稅後淨利24.2億元，較去年同期成長156.0%。永豐金證券總經理江偉源表示，受惠於台股日均量增加，融資餘額及手續費淨收益持續提升，帶動穩定性收入達60.3億元，較去年同期成長54.8%，上半年年化ROE來到16.48%，創下2007年以來最佳表現。

朱士廷表示，今年將持續依循強化資產配置、提升經營效率；擴大核心業務規模；衝刺海外收益，持續布局海外市場；積極推展數位經營；深化公司治理、永續發展與風險控管等五大營運重點，以更深化的營運方向，持續為股東創造最大的利益。