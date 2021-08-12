吉茂(1587)第2季單季稅後淨利0.36億元，季增48％，由於去年第2季有處分不動一次性收入，比去年同期0.96億元下降，每股盈餘為0.54元；累計上半年每股盈餘為0.91元。

吉茂受惠美國市場的競爭對手退出及疫情解封後用車需求增加下，第2季合併營收6.27億元，創下歷史新高，營業毛利1.55億元，年增率58％，本業獲利0.55億元創同期新高。雖受到美元貶值、鋁料價格及航運成本上漲等不利因素影響，但在營收規模大幅成長、產量經濟規模提升及價格調漲於第2季後半陸續反映下，毛利率拉升，上半年毛利率24.49％，優於去年同期23.7％，營業利益0.93億元，年增389％，大幅超越去年同期，每股盈餘0.91元。

該公司7月營收2.16億元，持續穩定成長，目前訂單能見度已看到年底，且漲價效應也將於第3季呈現；展望下半年，法人預估全年營收表現將達20億元以上，延續去年雙位數年增率，獲利上挑戰每股盈餘2元以上。