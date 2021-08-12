海悅(2348)第2季合併營收仍達新台幣11.64億元、營業淨利4.2億元、稅後淨利3.34億元，年增率分別66.46％、68.88％與13.53％，EPS 3.14元。上半年合併營收24.6億元、營業淨利10.76億元、稅後淨利8.09億元，EPS 7.6元，創歷史同期新高。

海悅表示，國內房市短期受疫情衝擊難免，惟首購與首換屬於剛性需求，觀察房市需求只是遞延發酵，買氣並未受到疫情影響而消失，隨著本土疫情維持低檔可控，降級鬆綁室內人流限制，海悅全台建案接待中心的每週來客人數已回溫至千人水準，且在近期美國聯準會(Fed)7月決議維持貨幣政策不變，強調距離升息還很遠的低利率時代下，推估台灣在疫苗陸續到位，疫苗覆蓋率持續提升下，房市在自住需求支撐下，買盤可望在降級後湧現。

海悅第二季並有業外認列轉投資持股約10.53％贊富建設的股利收入5,324萬元，預期未來幾年，公司都能取得穩定的業外轉投資收益。海悅憑藉掌握房市剛性需求與審慎評估市場，持續全台接案，壯大業績來源，雖受疫情影響尚未開案，但因提前認列成本，第2季毛利率下降為52％，然公司將受惠代銷本業版圖擴張，待買氣回溫，營運可望先蹲後跳。