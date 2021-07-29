農業為我國經濟發展的基礎，為提高壯年農民持續從農意願及協助產業轉型升級，並挹注農漁業者營農所需資金，農委會修正政策性農業專案貸款辦法等規定，釋出利率調降、貸款額度提高等利多，自110年8月1日生效適用，其中畜禽產業經營貸款由2000萬元調高為4000萬元，因應農業轉型的需求。

為提供壯年農民優惠貸款，本次農貸辦法主要修正內容包含提供壯年農民較優惠的貸款條件，包含放寬貸款對象、調降利率、提高額度規定等，「青年從農創業貸款」也修正名稱為「青壯年農民從農貸款」，修法受益對象至少超過2000人。

農業金融局副局長周妙芳說明，放寬貸款對象與調降利率部分，因為「青年從農創業貸款」限制青農資格為18-45歲，但是許多農民超過申貸年齡，但卻從農已久，加上45歲以上仍是重要的從農主力，考量整體需要因而增列年齡逾45歲至55歲以下且申貸前3年均有農業生產事實，並符合特定條件之壯年農民為貸款對象，每一借款人最高貸款額度為500萬元，其中週轉金最高為100萬元(得循環動用)，貸款利率目前為0.79％，較多數專案農貸之1.04％優惠。

提升畜禽產業經營貸款部分，因應產業升級要求節能、高端技術與設備等成本支出，因此提升養豬經營類及提升家禽產業經營類貸款，每一借款人最高貸款額度由2000萬元調高為4000萬元，週轉金由500萬元調高為1000萬元；禽畜糞堆肥場之畜牧污染防治類貸款，由1000萬元調高為2000萬元；提升畜禽肉品生產經營類貸款，由3000萬元調高為4000萬元；雞蛋友善生產系統類貸款，由3000萬元調高為5000萬元。

此外，「農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款」則增列通過產銷履歷農產品驗證之農民組織及農企業為貸款對象，產銷經營計畫免專案核准，每一借款人最高貸款額度為5000萬元，其中週轉金最高為1000萬元，有契作關係者最高則為2000萬元。

周妙芳強調，假如青壯農已申貸「青壯年農民從農貸款」，因為貸款對象會勾稽，就不會重複申請「農民經營及產銷班貸款」。