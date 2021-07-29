遠東新（1402）29日召開股東會，董事長徐旭東指出，有愈來愈多的國際品牌客戶要求原料要Recycle、環保材質，看好產業前景，集團將持續在美國、日本、越南、中國大陸及台灣等地，投資建置R-PET〈再生聚酯〉完整供應鏈，到2025年，再生聚酯產能將達86.5萬噸，穩固綠色產業領導地位。

市場估，遠東新未來擴充R-PET上中下游產能的資本支出的金額將達百億元以上。

2020年底，遠東新再生酯粒(R-PET)，年產能48.2萬噸，環保回收聚酯規模居全球前二，其中食品級用產能居世界第一。

遠東新指出，集團再生事業基地橫跨兩岸、日本及美國，未來將增加越南、菲律賓等生產據點，並持續擴充全球產能，其中日本廠即將進入第三期擴建，將增設產能10萬噸再生聚酯工廠。今年越南R-PET新產線、美國鳳凰城3.6萬噸產線開始建置；而美國美國Corpus Christi Polymers〈CCP JV〉垂直整合供應鏈PTA130萬噸、PET110萬噸產線也展開興建中。

徐旭東表示，受到疫情與貿易戰影響，加速全球區域化供應鏈成形，客戶將更青睞具備穩定供應能力廠商。遠東新世紀垂直整合架構完整，是全球唯一從上游聚酯原料整合至下游終端產品應用的聚酯供應商，擁有一條龍產業競爭優勢，並以台灣為營運核心，布建多元生產基地，完整建構亞洲與美洲區域供應鏈。

越南布局已進入第二階段擴建，聚酯長纖、再生聚酯產能將陸續開出，並正在興建美洲最大PTA與固聚酯粒一貫化廠，未來持續發揮區域產業鏈優勢，掌握獲利契機。

徐旭東強調，遠東新世紀長期以來是國際知名品牌主力供應商，客戶結構多元，涵蓋食品飲料、家用品、衛材、紡織品與車用品等國際品牌客戶，建立穩固的供應鏈夥伴關係。此外，遠東新優異的垂直整合能力與充沛的綠色研發能量，更成為新經濟品牌的合作對象，包括與全球瑜珈第一品牌Lululemon合作，擠身重要供應商，預估出貨量將倍增。目前遠東新也與全球電商龍頭Amazon共同打造綠色供應鏈，提供Amazon自有品牌服飾。