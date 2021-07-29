台北市政府不當配發疫苗給好心肝及小禾馨診所事件，扯出立委高嘉瑜關說疫苗，台北市廉政透明委員會公布調查報告，並揭露高嘉瑜在11天內8度傳訊息給黃世傑，要求提供疫苗給核心診所，甚至在好心肝診所不當施打疫苗事件爆發後還不停止，但後續黃皆未接聽電話及回覆訊息。

根據北市府公布的調查報告，高嘉瑜自5月30日起至6月9日止，11天共8度向衛生局長黃世傑洽詢撥發疫苗予小禾馨，黃世傑都轉知蔡專員處理，僅其中1次因蔡專員請假中，轉知時任疾管科長余燦華，並將吳姓股長的聯繫方式予高立委。

最早高嘉瑜在5月30日首次透過LINE傳訊息給黃世傑，為禾馨民權婦幼診所要300劑疫苗，接著在6月2日再要100至200支疫苗，3日又要莫德納10至20支疫苗，並傳LINE給黃世傑「抱歉，我又來了」。

直至5日高嘉瑜再度索要疫苗，表示禾馨關係企業包括房務、行政等尚有百人需要打疫苗，7日高再度索取5瓶AZ疫苗與2至3瓶的莫德納疫苗，甚至在6月9日好心肝診所不當施打疫苗事件爆發後，高還在跟黃世傑要疫苗，但後續黃世傑皆未聽電話和回覆訊息。

衛生局調查結果共列出，一、配發診所 COVID-19 疫苗未違反中央指示，惟與本府該階段施打政策不符； 二、配發疫苗違反公平原則，有差別待遇；三、核發數量未經審核，致偏離合理數量；四、未明確告知施打對象，造成認知差距。

對此，立委高嘉瑜表示，自己都是正大光明把請求轉給衛生局，衛生局從頭到尾都沒說不行，對於權限該由市府自己決定，民眾陳情的事情，民代就盡量處理。高也質疑，同樣BEN也是一樣，到底標準為何，這才是關心的重點。