民進黨立委高嘉瑜。(本報系資料照)

疫情重創多個行業，外界呼籲政府普發現金，行政院規劃9月擬推出「振興五倍券」，至於確切實施辦法尚未對外說明。民進黨立法委員高嘉瑜今(4日)在臉書指出，上半年稅賦收入大增，光增加的稅收即可普發萬元現金，她更建議政府應該同時提供民眾「數位振興五倍劵」和「現金」，若預算有限，則建議二種方案讓民眾自選。

高嘉瑜在臉書提出，今年上半年度的稅賦收入大增，整體金額逾1.23兆，和去年同期相比就增加了2682億元，年增27.7%，「光是以上這些錢，若是拿來作為振興預算，每個人就可以拿到超過一萬元，這甚至還未包含原先行政院匡列的1100億的預算！這些稅賦收入更突顯疫情下貧富差距之大，政府更應該要與民同心、普發現金，才能符合取之於民、用之於民的精神，畢竟一萬元對真正有需要的民眾來說真的能解燃眉之急」。

因此高嘉瑜建議，應該同時提供民眾「數位振興五倍劵」和「現金」，若預算有限，則建議二種方案二擇一讓民眾自選，分別是是直接領取現金，或者直接發放數位五倍券。

最後，高嘉瑜說，雙管齊下、各取所需或許更能符合民眾的需求及期待，而五倍劵限定用數位的方式發放，也可以有效的減少印刷成本及行政支出，節省公帑。