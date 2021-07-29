警方在汽車旅館稽查有無群聚開轟趴的情形。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄29日新增2例本土確診個案，爆出確診者感染源為「特殊交友圈」，疑在高雄多間飯店群聚開趴所致，高市警局表示，29日起連續3天將全面稽查旅宿和汽車旅館業者，若發現有開轟趴行為未通報者將依法裁處，並通報相關單位，最重者提報廢止營業執照。

高雄市警局表示，為防止「群聚轟趴造成疫情感染破口」，今（29）日起連續3天將配合市府觀光局規劃針對旅宿及汽車旅館等業者進行全面稽查，如有發現旅宿業者未主動通報開趴群聚情形，將依相關條例對業者予以裁處，最重者將提報相關管理機關，廢止業者營業執照。