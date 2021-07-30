調查局航業處基隆站前年弄丟6.5公斤安非他命毒品，檢方調查發現，航基站前組長徐宿良涉嫌與販毒集團成員掛勾，以鹽巴等化工原料調包K他命毒品盜賣，徐等人遭檢方依貪汙、洗錢、偽造文書起訴。29日晚間移審到桃園地方法院，法官認為有羈押必要並禁見。

徐今年3月底遭收押禁見至今，檢方起訴後，徐移審到桃園地院。法官認為，徐坦承檢方起訴的犯罪事實，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，部分犯罪事實尚有釐清之部分，有勾串證人及共犯之虞。另徐的親人長期居住國外，有資源可在國外生活，有逃亡之虞，非予羈押難以進行審判，有羈押之必要，並禁見，至於其他被告還陸續詢問中。

案件起因為航基站扣案毒品不翼而飛，桃檢去年成立專案小組，查出徐宿良夫妻、親人戶頭自2015年起有大筆現金進入，並購買數千萬元房屋、名車、名錶、名牌包、保險、外幣、基金等，明顯和收入不相當，進一步發現徐經手案件的毒品證物屢遭調包。

檢調查出，徐宿良因積欠竹聯幫幹部楊正祥債務，2012年偷出3萬顆一粒眠給楊男，後來兩度與楊合作，以外觀相似鹽巴、檸檬酸等化工原料，再利用移交毒品或午休、夜間、值班等機會調包，讓楊將K他命拿到市面以每公斤35至45萬元販售。楊2016年因案在大陸遭逮，徐2018、19年改找張益祥合作，以相同手法調包牟利。張對外將K他命每公斤以90至100萬出售。檢方統計，徐等人共侵占一粒眠3萬顆、K他命524.139公斤，徐宿良獲利1億6808萬2100元、張益祥1億4414萬2000元、楊正祥3245萬9520元，另3名共犯各獲利2萬至918多萬元不等。

檢調也查出，時任航基站林姓副主任及詹姓調查官2019年11月前就知道毒品下落不明，為應付檢察官催辦，捏造送鑑定中的不實公文，也遭檢方依偽造文書罪起訴。