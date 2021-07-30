30日，日本最新出爐的經濟數據是憂喜參半。好消息是，當地6月工業生產不僅反彈，同時，人力市場的工作機會，也增至近1年來最多。但美中不足的是，零售銷售仍不見起色，景氣復甦動力似乎又停頓下來。

目前，東奧正在復賽，不過新冠疫情也正在加溫，日本政府考慮擴大實施緊急狀態。

日本經濟在第一季衰退3.9%後，基本上，市場對第2季經濟成長率已不抱有任何樂觀希望，因為上季的日本，商業活動被疫情緊急狀態給箝制住，猶如一灘死水。而第3季仍蒙灰，因為新冠病毒始終都無法徹底被抑制住。

30日最新經濟數據中，繼5月意外大降6.5%之後，日本6月工業生產卻成長6.2%，優於市場普遍預估值5%。

同時，日本每位就業者平均工作機會，也從5月的1.09升至6月的1.13，超過預估值1.1。至於失業率，從5月的3%降至2.9%。

但是，在日本民眾不願消費下，當地6月零售銷售，僅較2020年同期微微增加0.1%，遜於預估的0.2%。