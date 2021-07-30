據全國公信力民意調查民調今公布是否支持政府普發現金紓困，結果顯示有66.1%的國人支持普發現金來紓困，在透過交叉分析，高達53.4%的民進黨支持者、68.1%的無政黨傾向的民眾皆支持普發現金，對此，國民黨立委洪孟楷直言，難道這對民進黨來說，還不是多數民意嗎？蔡政府紓困振興還要慢幾拍。

洪孟楷今（30日）在臉書發文表示，一早出席國民黨中央記者會，公布全國公信力民意調查民調，用數字告訴民進黨背離民意到底多遠，疫情期間，百業受到嚴重衝擊，更有許多弱勢家庭連三餐都要煩惱，自己在選區響應的「愛心待用餐」很快就發放完畢，「隱性的窮困」非常的多，換言之很多人亟需援手、度過難關，用最快速的時間發現金，解燃眉之急真的很困難嗎？

政府若能直接普發現金，洪孟楷認為，不用重蹈行政成本、不需印製時間和拿現金來換，且直接使用沒有限制，更重要的這就是多數民意的展現，他希望政府，不要再用意識形態讓錯誤政策繼續「擾民、傷財」了。

洪孟楷稱，立法部門總共通過四次紓困預算，分別為600億、1500億、2100億及4200億，共8400億來幫助人民度過難關，現在還有 1600億空間可以運用，拜託蔡政府看見民意、聽見民意，正視紓困不周延、規劃慢半拍的問題，謙虛地傾聽民意、趕快普發現金，幫助大家度過難關。他直言，足夠的疫苗、直接發現金，這是多數民意、更是台灣在後疫情時代重振精神的解方，持續要求一個有責任的政府，向人民負責。