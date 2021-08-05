本土疫情衝擊國內經濟，行政院研擬發放振興5倍券，但有民進黨立委卻主張，直接發現金，甚至有民進黨立委直言，以行政院長蘇貞昌的個性，說了也沒用。前民進黨立委郭正亮認為，蘇貞昌此次推出5倍券，就可以從9月一路演到10月、11月，把自己的民調拉高，也許他就不用下台之類的，所以蘇貞昌是要救自己的民調。

政院發言人羅秉成5日表示，去年三倍券有9張，面額為200元與500元；而今年5倍券因金額增加，擬增加1000元的面額，共10張。

郭正亮5日在政論節目《新聞大白話》中表示，蘇貞昌推出5倍券，可以造勢好幾個禮拜，他就可以繼續演，從9月一路演到10月、11月，把自己的民調拉高後，他可能就不用下台之類的。因為他現在的民調，已經死亡交叉好幾個月了，所以他要救自己的民調。

郭正亮接著表示，很多立委是走基層的，都知道現在辛苦的人非常多，我們現在還在「紓困階段」，政府卻搞「振興」，這完全是兩件事嘛，「紓困」就是要讓辛苦的人能夠喘一口氣。郭正亮舉例表示，像美國那時就規定，多少所得以下一律發現金。如果怕政府花太多錢，就不要普發，切一條線，多少所得以下的人全部發現金，先讓這些人喘一口氣，救急一下，不然很多人真的很辛苦。