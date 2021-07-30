曾帶領裕隆拿下SBL三連霸的李逸驊擔任新北中信總教練。(新北中信提供)

遲遲尚未公布成軍消息的T1聯盟全新球隊，新北中信特攻30日正式宣告成立，正式在台灣職棒與職籃都擁有球隊，期待可以打造一支活力朝氣的反毒球隊，除了宣布前裕隆教頭、現任台北市大教練的李逸驊(原名李雲光)當上新任總教練，更聘請張樹人擔任總經理，接下來就看他們何時宣告球員名單了。

以下是新北中信新聞稿內容，『大家久等了！「新北中信特攻」籃球隊於今日(30日)正式成軍，投入T1 League戰場！中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒堅定宣示創隊初衷，盼打造一支具活力、有朝氣，且致力反毒的職業球隊。辜仲諒董事長說：「年輕族群毒品問題相當嚴重，希望透過新北中信特攻籃球隊(簡稱「中信特攻」)成立，把反毒宣導的觸角深入年輕族群，傳遞給台灣社會更多正面能量，善盡企業社會責任，這是我給中信特攻隊的最大任務與期許。」

根據法務部2020年度毒品案件統計報告指出，台灣毒品查獲量創下10年來新高，累計因毒品案判刑人數更高達27.8萬人，顯示毒品氾濫問題已成為臺灣社會不定時炸彈。以打擊毒品為己任的新北中信特攻籃球隊訴諸理念，中信特攻將採用美國緝毒局(Drug Enforcement Administration)簡稱「DEA」作為英文隊名，象徵中國信託對反毒的堅定信念，也期待籃球隊以身作則扛起挑戰，成為青少年族群的表率。

此外，DEA緝毒局也是美國最訓練有素，能承擔最危險任務的特勤組織之一，擁有令惡徒聞風喪膽的精銳特警部隊，肩負起打擊毒品的重責大任，長年深入危險地區和各地販毒集團交鋒，堪稱為「毒梟惡夢」。中信特攻將發揮DEA精神，隨時準備好承接最關鍵的任務，在球場上沉著冷靜並且精準完成教練的戰術，同時團隊至上，如同DEA特攻隊執行任務時，把生命交託在隊友手上的兄弟情誼，培養出值得信賴、充滿鬥志的精銳部隊，不負球迷期待。

中信特攻LOGO隊徽的設計理念，運用年輕族群喜愛的二次元動漫風格，將「特攻」打造成充滿未來感的金屬機械造型，透過籃球紋路面罩及配戴耳機裝備，呈現特攻注重互助溝通、協力合作的團隊意涵，而DEA下緣的星型徽章，則象徵特攻的正義形象。隊徽整體採用藍、黃兩種顏色為主調，代表忠誠與光明兼具，並傳達出年輕世代充滿希望及無限可能。

中國信託金融控股公司長期耕耘棒球與高爾夫球運動，除冠名贊助中信兄弟職業棒球隊外，更成為全國首家深耕五級棒球運動的企業，對運動產業投注心力有目共睹。為整合資源，中信金控特別成立中信育樂股份有限公司，除全力投入職業發展，未來棒球隊、高爾夫球等都將併入公司版圖，盼能為台灣運動產業貢獻更多能量。

中信特攻成軍，聘請現任台北市立大學籃球隊總教練李逸驊（原名：李雲光）執掌兵符，李逸驊球員時期球風剽悍，防守能力出眾，轉戰教練領域也備受肯定，2001年成為中華隊史上最年輕總教練，執掌國家隊兵符近7年，曾率領中華隊勇奪2005年東亞運金牌，並擔任SBL超級籃球聯賽裕隆籃球隊教練，助隊打造3連霸王朝。儘管李逸驊近年執教戰場以UBA大專籃球聯賽為主，但領軍功力仍不容小覷，中信特攻將倚重其豐富資歷，打造強悍球風與堅強戰力！

新北中信特攻籃球隊總經理由張樹人擔任，張樹人曾任緯來體育台主播，自美國約翰霍普金斯大學學成返台後，專攻運動行銷領域，曾參與中信兄弟職棒隊行銷操作，亦曾負責NBA台灣賽、WBC世界棒球經典賽等公關行銷事宜。張樹人在運動行銷產業累積全方位經驗，秉持不設限的心態，目標組建出年輕、活力充沛、且具未來性的隊伍，以團結一心姿態，在T1戰場殺出重圍。』